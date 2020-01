Dennis Dressel: Wie Köllner am Dienstag am Rande des Vormittagstrainings verriet, stehen die Chancen auf einen Verbleib des Spielmacher-Talents sehr gut: "Wir können ihn ziemlich sicher hier behalten", verriet der 50-Jährige und erklärte, was auch für andere 1860-Youngster gelten kann: "Der Spieler wird für sich wissen, wo er Vertrauen spürt, wo auf ihn gesetzt wird und wo er im Training weiterkommt. Daraus ergibt sich ein Algorithmus, dass ein Spieler mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hier bleibt." Bei den Reservisten Simon Seferings und Kristian Böhnlein, ebenfalls auf der Dressel-Position zuhause, steht die Zukunft mehr denn je in den Sternen.