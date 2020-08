Das 1:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon war der Schlüssel zum Finaleinzug, vor allem nach den Problemen in der Defensive zuvor, als die Bayern wankten und in Rückstand zu geraten drohten. Bis Gnabry zu seinem kraftvollen, unwiderstehlichen Solo ansetzte. Der 25-Jährige wurde anschließend von der UEFA mit der Auszeichnung für den "Man of the match" bedacht und von aller Welt mit Lob überschüttet. "Das 1:0 war absolut herausragend, wie er es abgeschlossen hat und wie er es selbst vorbereitet hat. Serge hat einfach einen enorm guten Schuss mit beiden Füßen", meinte Trainer Hansi Flick.