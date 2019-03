Gleich drei Statements veröffentlicht Nach Anschlägen: Gedanken der Royal Family sind in Christchurch

Sowohl Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) als auch Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ist Neuseeland nicht fremd. Sie alle hatten in vergangenen Jahren schon einmal "das Glück, Zeit in Christchurch zu verbringen". In ihrem gemeinsamen Statement erinnern sie sich gerne an "den warmen, aufgeschlossenen und großzügigen Geist" zurück, den die Menschen dort im Herzen tragen würden. Die Anschläge auf die Gotteshäuser verurteilen die Vier als "sinnlos" und "Beleidigung für die Menschen in Christchurch, Neuseeland und die breitere muslimische Gemeinschaft".