Nur eines wird Boateng wohl nicht mehr: ein Torjäger. In 437 Profi-Einsätzen seiner Karriere gelangen ihm nur zehn Törchen. Wo der 31-Jährige seinen Tor-Riecher gelassen hat, das weiß wohl nur er selbst, denn der war durchaus mal vorhanden. Die ersten Schritte seiner Laufbahn, damals für Tennis Borussia Berlin, unternahm Boateng nämlich noch als Stürmer. In seinem ersten Einsatz für TeBe steuerte er satte fünf Tore zu einem 11:0-Sieg bei. Lange ist’s her. Dafür überzeugt Boateng jetzt wieder auf der anderen Seite des Platzes.