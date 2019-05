München - Statistisch gesehen ist Leroy Sané einer der besten Spieler der Welt – und das nun schon seit 2017. Denn lediglich dem deutschen Nationalspieler von Manchester City, dessen Teamkollegen Raheem Sterling und einem gewissen Lionel Messi vom FC Barcelona gelangen in den vergangenen beiden Spielzeiten eine jeweils zweistellige Anzahl an Toren und Vorlagen in ihren Ligen. Für Sané waren es in der gerade beendeten Saison zehn Treffer und elf Assists in der Premier League. Beeindruckend. Und trotzdem könnte es für den 23-Jährigen im Sommer eine Veränderung geben.