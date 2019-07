Gemeinsamer Auftritt Wimbledon: So gut verstehen sich Kate und Meghan

Serena Williams (37) spielt im Finale von Wimbledon gegen Simona Halep (27). Angefeuert wird Williams dabei auch von Herzogin Meghan (37), die eine enge Freundin der Tennisspielerin ist. Das Match sieht sich Meghan auf der Tribüne zusammen mit Herzogin Kate (37) an. Und die beiden demonstrieren damit auch, dass an den zahlreichen Gerüchten offenbar nichts dran ist: Seit Monaten wird in der britischen Presse über Spannungen zwischen den Frauen von Prinz Harry (34) und Prinz William (37) spekuliert. In Wimbledon war davon nichts zu sehen. Laut "The Sun" sollen sich die beiden vor dem Match bestens unterhalten haben. Und es ist bereits der zweite gemeinsame Auftritt von Meghan und Kate in dieser Woche: Am Mittwoch besuchten sie mit den Kindern ein Charity-Polo-Match.