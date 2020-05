Peter Grosser: "Sechzig ist zuhause eine Macht"

Lautstarke Schlachtrufe, ein paar Prozent Extra-Motivation, frenetische Feier-Löwen hinterher – all das wird es aufgrund der Corona-Krise vorerst nicht geben. Am Mittwoch hatte die Regierung die Entscheidung über eine Fortsetzung der obersten Profifußball-Ligen vertagt, Grünes Licht folgt nun frühestens am 6. Mai.