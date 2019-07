Hansi Flick: "Jérôme ist für mich ein absolut toller Spieler"

Im Halbfinale des Audi Cups gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe angepfiffen) gehörte Boateng zum Kader der Münchner. Für seine Leistungen in der Vorbereitung wird er von allen Verantwortlichen gelobt. "Er hat sich bisher sehr gut verkauft, so kenne ich ihn. Und so habe ich ihn immer zu schätzen gewusst", sagte etwa der neue Co-Trainer Hansi Flick, mit dem Boateng 2014 den WM-Titel gewann: "Jérôme ist für mich ein absolut toller Spieler, einer der besten Innenverteidiger."

Diese Wertschätzung hat Boateng in den vergangenen Jahren vermisst. Von Flick bekommt er sie. Im Training lacht Boateng wieder viel, er hat sogar gute Aussichten auf Spielzeit. Und doch sollte man auf eine plötzliche Flucht eingestellt sein.

