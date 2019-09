Mit einem 0:0 gegen den SSC Neapel gelang dem Team von Vladan Milojević ein weiterer Achtungserfolg in der letztjährigen Gruppenphase. Auch wenn es am Ende dennoch nur für den letzten Platz in der sogenannten "Todesgruppe" - auch gegen Paris St. Germain musste Belgrad ran - gerreicht hat, sorgten die Osteuropäer bei ihrer Premiere in der Champions League gleich für Fuore.