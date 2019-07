Die A-Elf hatte bereits im Halbfinale am Vortag für eine 6:1-Gala gegen Fenerbahçe Istanbul gesorgt. Und zwar mit Boateng und Sanches, die Kovac dabei etwas überraschend in seine Startformation beordert hatte. Und beide zahlten ihrem Trainer das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Sanches hinterließ im zentralen Mittelfeld nicht nur als Torschütze des 1:0 (22.) einen guten Eindruck. Und Boateng erledigte seinen Job in der Innenverteidigung an der Seite von Niklas Süle tadellos.