In Käfer's Wiesn-Schänke stießen die Bayern in Begleitung ihrer Familien an – auf was? Auf bessere Tage als den Samstag. "Wir hätten uns lieber mit einem Sieg hier präsentiert, das ist ein bisschen ärgerlich an so einem schönen Tag", sagte Abwehrchef Niklas Süle. "Es haben ein paar Dinge gefehlt: vielleicht ein bisschen die Kraft, der Kopf. Wenn du so ein Spiel ablieferst in London, ist es die Kunst, es dann bestätigen zu können. Das haben wir leider nicht geschafft."