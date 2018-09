Geheimer Wiesn-Balkon im ersten Käfer-Stock

So exklusiv es in Käfers Wiesn-Schänke zugehen kann, so geheim ist der Balkon im ersten Stock. “Betreten strengstens verboten“ steht auf einem Schild. Doch für besondere Gäste, die sich nur ungern in der AZ wiederfinden möchten, werden hin und wieder Ausnahmen gemacht. So wie an diesem Abend.

Mega-Aussicht auf die beleuchtete Bavaria

Während drinnen zu "Cordula Grün" gegrölt wird, dem österreichischen Sommerhit des Jahres, der sich mehr und mehr zum Wiesn-Hit mausert, gibt es draußen auf der kleinen, feinen Gartenfläche (mit Rasen, Bäumen, Kunst-Kühen) eine Champagner-Verköstigung und Live-Musi – unter freiem Himmel mit allerbester Aussicht auf die beleuchtete Bavaria.

Allerdings nur für eine Handvoll Gäste, die durch eine abgesperrte Gartentüre unter sich bleiben können. Und siehe da: Mitten auf der Wiesn ist die Wiesn plötzlich weit weg. Kein Trubel, keine Sardinendosen-Atmosphäre. Ist das der schönste Platz der Wiesn? Wahrscheinlich. Aber genau deshalb ist er so selten zugänglich. Wäre der Käfer-Balkon für alle zugänglich, wär’s aus mit dem Zauber.