"Heute war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man sehen konnte, was passiert, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben", kritisierte Torjäger Robert Lewandowski (30): "Die jungen Spieler, die auf der Bank waren, haben Potenzial – das stimmt. Aber manchmal braucht man einfach Spieler auf der Bank, die sofort helfen können oder der Mannschaft einen Impuls geben können."

Lewandowski hatte die Vereinsführung bereits während der USA-Reise zum Handeln aufgefordert. "Wenn du daran denken willst, alle Titel zu gewinnen, brauchst du Verstärkungen", sagte der Pole. Die Niederlage im Kampf um den ersten Titel der Saison veranlasste ihn zu einer weiteren Aussage.

Sané-Deal auf der Kippe?

Darauf wollte Sportdirektor Hasan Salihamidzic jedoch nicht groß eingehen: "Dass wir was tun müssen, wissen wir ja." Joshua Kimmich (24) riet zur Gelassenheit. "Die Mannschaft hat sehr großes Vertrauen in unseren Verein", sagte der Rechtsverteidiger. Gut möglich, dass Kimmich bei DFB-Kumpel Sané schon mehr wusste.

Der Sonntag könnte nun aber einiges ändern im Transferpoker um Sané. "Ein Spieler ist das Minimum, zwei wären gut", sagte Ex-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld im AZ-Interview über Neuverpflichtungen in der Offensive." Mit Sané steht die wichtigste Bayern-Personalie nun vermutlich auf der Kippe.

