Flüchtlinge, Feminismus, Fat-Shaming Von Pelz bis Politik: Die größten Kontroversen um Karl Lagerfeld

Lagerfeld und #MeToo

"#MeToo" fällt demnach nicht mehr in die Kategorie "unbeschwerter Feminismus". Über die Bewegung sagte Lagerfeld im Gespräch mit dem "Numero"-Magazin 2018, dass er sie "satt habe". "Ich habe irgendwo gelesen, dass man jetzt ein Model fragen muss, ob es sich wohl fühlt beim Posieren. Es ist einfach zu viel. Von nun kann man als Designer nichts mehr machen", war eine seiner strittigen Aussagen.

Lagerfeld und Pelz

Besonders mit der Tierschutzorganisation PETA stand Lagerfeld auf Kriegsfuß. In einem Interview mit der "New York Times" erklärte er 2015 seinen Standpunkt: "Das Problem mit Pelz... Solange Menschen Fleisch essen und Leder tragen, verstehe ich es nicht." Er hasse die Vorstellung, wie Tiere auf grausame Art getötet werden würden, aber beim Schlachter wäre es noch schlimmer, erklärte Lagerfeld weiter und gab zu bedenken, dass mit einem Ende der Pelzindustrie auch Arbeitsplätze verloren gehen würden.

Lagerfeld und die Politik

Große Empörung löste Lagerfeld auch mit der Kritik aus, die er 2018 in der französischen Illustrierten "Le Point" gegenüber Kanzlerin Merkel anbrachte: Weil sie "eine Million Zuwanderer" ins Land gelassen hätte, hätte sie der AfD den Weg in den Bundestag geebnet. Ein Jahr zuvor hatte Lagerfeld beim französischen Sender C8 Muslime als die Hauptfeinde der Juden dargestellt: "Selbst wenn Jahrzehnte dazwischenliegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen", so Lagerfeld.

Lagerfeld und die Männer

Männern sprach Lagerfeld mit dem Satz "Ich könnte nicht weniger an ihrer Meinung interessiert sein" einst jeglichen Geschmack in Sachen Mode ab. Über Männer mit kleiner Körpergröße sagte er: "Es ist etwas, was sie niemals im Leben überwinden können. Sie sind gemein und sie wollen dich töten." Auch über russische Männer hatte er wenig Schmeichelhaftes zu berichten: "Wäre ich eine Frau in Russland wäre ich lesbisch, weil die Männer besonders hässlich sind."

Lagerfeld und Prominente

Pippa Middleton (35) riet er einst, sich am besten nur von hinten zu zeigen, weil er ihr Gesicht nicht mochte. Auch von Heidi Klum (45) hatte er keine gute Meinung - beziehungsweise gar keine: "Ich kenne Heidi Klum nicht. Niemand in Frankreich kennt sie. Claudia Schiffer weiß auch nicht, wer das ist." Und Kim Kardashian (38) warf er einst vor, an ihrem Überfall selbst Schuld gewesen zu sein, nachdem sie ihren Reichtum so zur Schau gestellt habe.