Klose bekam Angebot aus der Bundesliga

Klose will neben der Co-Trainer-Tätigkeit nämlich ab Juni auch am Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB in Hennef teilnehmen. Flick soll dies bereits abgesegnet haben und Klose in Zukunft vor allem als Stürmer- und Standard-Coach einplanen.