Weiterhin ungeklärt bleibt aber die Frage nach den finanziellen Hilfen für die darbenden Drittliga-Klubs. Keine Zuschauereinnahmen, dafür hohe Kosten durch das Hygienekonzept und den Spielbetrieb. Da reicht die angedachte Finanzhilfe von 300.000 Euro pro Verein, die der DFB aktuell nach einem unklaren Schlüssel verteilen will, nicht aus. Auch DFB-Vize Koch weiß um die angespannte Lage von Sechzig, Haching & Co.: "Die Dritte Liga ist eben nicht in der Lage, die ganz großen Fernseheinnahmen zu erzielen wie in der Bundesliga”, sagte Koch, "deswegen ist es unglaublich schwierig, in der Dritten Liga wirtschaftlich gut zu arbeiten."