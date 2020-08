Eine vergleichbare Initiative hatten die Löwen bereits während der Rückrunde mit der Aktion "#MachtdasSechzgervoll" gestartet - und die kam bei den Fans richtig gut an. In einem Video wendete sich der bislang öffentlich eher zurückhaltende Pfeifer an die Fans und bedankte sich für die Unterstützung. Wie der neue Finanz-Boss der Sechzger erklärt, seien über 80 Prozent der Dauerkarten umgewandelt und mehr als 3.000 Dauer- und Tagestickets verkauft worden. "Ihr wart im Rahmen der '#MachtdasSechzgervoll'-Aktion eine wahnsinnig wichtige Unterstützung und eine große Hilfe. Dafür sind wir Euch sehr dankbar", erklärt der 39-Jährige.