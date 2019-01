FC Bayern und Chelsea sollen sich auf Ablöse geeinigt haben

Hudson-Odoi hatte zuletzt mehrfach betont, die "Blues" aufgrund mangelnder Spielzeit in Richtung München verlassen zu wollen. Am Dienstag berichtete der Fernsehsender "Sky", dass die Bayern und Chelsea sich nach längerem Ablösepoker auf eine Summe in Höhe von 35 Millionen Euro geeinigt hätten. Die Londoner würden ihr Top-Talent allerdings am liebsten bis zum Sommer halten.