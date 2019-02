FC Liverpool 20 Mal gegen deutsche Teams

Vor dem Hinspiel an diesem Dienstag (21 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker) haben zumindest die Bosse des FC Bayern nicht nur beste Erinnerungen an den LFC. Denn es gibt eine Statistik, die jeder Bayern-Fan kennen sollte. Und die nicht gerade für ein Weiterkommen der Münchner in der Königsklasse spricht.