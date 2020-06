Doch Bayern-Trainer Hansi Flick, der Macher des Erfolgs, der die Mannschaft im vergangenen Herbst übernahm, will im Falle des Titelgewinns an der Weser keine große Meister-Party sehen. "Wenn man ein Ziel erreicht, was man sich gesetzt hat, dann ist das eine Riesen-Sache. Dann gibt es eine kurze Feier, aber dann geht es auch wieder weiter, dann fokussiert man sich auf neue Ziele", sagte der 55-Jährige bei der Pressekonferenz am Montag.