Neue Ziele beim FC Bayern

Das 3:2 bei Hertha, "dieses harte Stück Arbeit" (Kovac) könnte therapeutische Wirkung haben: Als Seelenbalsam. "Es ist nicht ratsam, in München nach einer Niederlage nicht zu gewinnen", meinte der frühere Eintracht-Coach, "jetzt sind wir weiter in der Verlosung." Im Pokal. Schließlich will man wieder nach Berlin. Zum Finale am 25. Mai an Ort und Stelle. "Wir haben wieder in die Spur gefunden, wollen jetzt eine Serie starten", so Salihamidzic. Kovac fordert: "Wenn wir nicht immer zwei oder drei Gegentore kassieren, gewinnen wir auch mal leichter unsere Spiele." Ganz neue Ziele haben sie, die Bayern anno 2019.