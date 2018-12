Niko Kovac gerät ins Schwärmen

Der frühere Bundesliga-Profi geriet in Hannover ins Schwärmen - und benannte weitere wiedererlangte Stärken: "So viel Spielfreude, so viel Spielwitz, so viel aggressives Gegenpressing in 90 Minuten - das war gut. Das war mit die beste Leistung der Saison. Dafür möchte ich den Jungs ein Kompliment aussprechen."