Vor allem Kingsley Coman sowie die Torschützen Lewandowski und Gnabry überzeugten, angetrieben und in Szene gesetzt von Taktgeber Thiago, gut unterstützt von Renato Sanches und Tolisso. "Wir sind in der Vorbereitung, man darf es nicht überbewerten", meinte Rummenigge, "aber trotzdem muss ich sagen, die Mannschaft macht es hier großartig." Ab dem Supercup am 3. August in Dortmund zählt es allerdings wirklich.