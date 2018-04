Trainer Jupp Heynckes sagte nach der Partie über die Verletzungen von Robben und Boateng: "Bei Arjen hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist. Jerome hat einen Stich in die Adduktoren bekommen, er greift sich in den Oberschenkel. Und das ist ein Indikator dafür, dass muskulär was nicht in Ordnung ist - er wird wohl ausfallen."