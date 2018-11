FC Bayern gegen Benfica Lissabon Endspiel am Dienstag: Jetzt muss Niko Kovac liefern!

Einige Spieler sprechen sich gegen den Trainer aus

Niko Kovac selbst klagte am Samstagnachmittag erstmals seine Spieler an, sprach von "individuellen Fehlern, die kein Trainer der Welt verhindern kann". In der Not teilt nun auch der überforderte Coach aus, längst angekommen im Selbstschutz-Modus. Übliche letzte Zuckungen? "Wir stecken scheinbar in einer Phase, in der dann auch alles bestraft wird", lamentierte Doppeltorschütze Thomas Müller, "wir stehen selbst jetzt wieder da und wissen nicht, was los ist. Wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, vielleicht fehlt da die hundertprozentige Schärfe in der ganzen Mannschaft. Vielleicht sind wir dann zu leichtsinnig." (Lesen Sie auch: AZ-Umfrage - Ist Niko Kovac noch zu halten?)

Die Schärfe? Die Motivation? Die Konzentration? Alles Kernaufgabengebiete eines Trainers. Laut "BamS" sollen sich direkt nach dem Spiel in der Kabine "viele Spieler gegen ihren Trainer ausgesprochen haben". Daran ist im September 2017 Carlo Ancelotti gescheitert. Hoeneß dazu: "Man wird die Meinung der Spieler anhören." Klingt nicht gut für Kovac.

Lesen Sie hier: Sie sind die möglichen Nachfolger von Niko Kovac