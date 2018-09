Mit Blick auf die internationale Konkurrenz schloss er derweil zum wiederholten Male einen großen Transfer - wohl im hohen zweistelligen Millionenbereich oder darüber - künftig nicht aus.

"Wir haben Douglas Costa verkauft, Sebastian Rudy und Juan Bernat abgegeben. Ordentlich Geld in die Kasse gekriegt. Wir haben die finanziellen Mittel, um einen großen Transfer zu machen", erklärte der einstige Nationalspieler. "Wenn wir die Notwendigkeit sehen, ist das möglich. Das lässt uns alle mit Ruhe und Optimismus in die Zukunft schauen." Was schon wieder wie eine Drohung an die Bundesliga klang.

Von dieser verlangte er erneut zudem mehr Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Konkret zielte seine Kritik auf die Deutsche Fußball Liga (DFL) ab, von der Rummenigge mehr Innovationskraft erwartet.

"Bundesliga ist in einem internationalen Wettbewerb"

"Die Bundesliga ist in einem internationalen Wettbewerb mit Italien, Spanien und England. In Frankreich gibt es mit Paris St. Germain auch einen großen Klub. Diesem Wettbewerb muss man sich stellen", sagte er und meinte weiter: "Was ich hier vermisse? Mir fehlen bei der DFL Visionen und Pläne. Wir sind in vielen Bereichen gut. Aber mir fehlt ein bisschen die Vision - wo will die Liga hin? Und wie kommt sie dorthin?"

Rummenigge erhöhte nochmal den Druck auf die DFL: "Am Ende des Tages wird es wichtig sein, dass wir alle unseren Wörtern auch Taten folgen lassen." Damit der FC Bayern national wieder mehr Konkurrenz hat. Und die Bundesliga dadurch international wieder konkurrenzfähiger wird.

