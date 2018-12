Fanklub-Besuche des FC Bayern Präsident Uli Hoeneß: Keine Versöhnung mit Breitner

Kersbach/München - Am Sonntagmittag war die Bayern-Welt des Uli Hoeneß wieder ganz so, wie er sie sich wünscht, wie er sie über Jahrzehnte genossen hat. Mit Standing Ovations, Uli-Sprechchören und fünf Böllerschüssen wurde der Präsident beim Fanklubbesuch in Kersbach nahe Erlangen empfangen, die Blaskapelle spielte – und aus dem Publikum hörte man auch keine Fans "Feigling", "Lügner" oder "Hoeneß raus" rufen. Man muss das ja durchaus erwähnen: Denn am Freitag auf der Jahreshauptversammlung war genau das passiert.