Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Alphonso Williams schloss am 12. Oktober für immer seine Augen. Seine Familie muss nicht nur seinen Tod verkraften, sondern kämpft jetzt auch gegen die finanzielle Not an, wie das Management im Netz mitteilt. Ein Spendenaufruf wurde gestartet: 25.000 Euro sind gewünscht. Über 20.000 Euro sind mittlerweile gespendet (Stand: 24.10.).