München – An all diejenigen, die an kalten Wintertagen kein eigenes Bett oder eine heiße Dusche haben, richtet sich ein neues Angebot in München: Ab Dienstag ist in der Stadt der Wärmebus unterwegs. Der Bus wird durch den Träger der Wohnungslosenhilfe, das Evangelische Hilfswerk München, betrieben. Mit ihm sollen Obdachlose, sofern sie das wünschen, insbesondere in kalten Winternächten kurzfristig in eine Unterkunft gefahren werden.