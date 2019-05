Wie sehen Sie die sportliche Ausgangslage vor dem Pokalfinale?

Ich sehe die Bayern nicht als haushohen Favoriten. Leipzig hat eine starke Rückrunde gespielt und die wenigsten Gegentore bekommen. Mit Gulácsi haben sie den momentan besten Torhüter der Bundesliga und nach vorne gehen die sowieso richtig steil. Ihr Trainer Ralf Rangnick weiß, dass das eine Riesenchance ist und kennt die Schwächen der Bayern. Das wird eine richtig schwere Aufgabe für die Bayern und ein offenes Finale.

Wächst Bayern da ein richtiger Konkurrent heran?

Ich finde es gut, dass sie die Ambitionen haben und das auch mal formulieren. Ralf Rangnick wahrscheinlich als Sportdirektor und Julian Nagelsmann dann als Trainer, das ist schon ein Gespann, auf das wir alle gespannt sind. Auch Dortmund glaubt daran, dass man den Bayern mal wieder näher kommt. Mit Julian Brandt, Nico Schulz und Thorgan Hazard haben sie sich jetzt mit Topspielern verstärkt. Das könnte schon eine interessante nächste Saison werden. Bayern hat bislang ja nur Hernández und Pavard geholt.

Thomas Helmer: Werner ist einer für den FC Bayern

Wäre Leipzigs Timo Werner eine sinnvolle Verstärkung für Bayern?

Für mich definitiv. Der ist schnell, torgefährlich und bringt alles mit. Und er kann noch mehr, aus ihm kann man noch einiges rausholen. Der Name von Leroy Sané ist jetzt auch bei Bayern gefallen. Das kann ich mir aber noch nicht wirklich vorstellen.

Warum?

Fußballerisch würde er in jede Mannschaft reinpassen mit dem Tempo, das er mitbringt und dem, was er in der Offensive leisten kann. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn zu bekommen, würde ich das sofort machen. Das ganze Paket würde aber richtig viel Geld kosten. Ich weiß nicht, ob die Bayern bereit sind, das zu machen.

Ein anderes Thema zum Schluss. Für Sie steht am Sonntag ein Jubiläum aus Ihrer Bayern-Zeit an. In Manchester gibt es deshalb sogar ein Legendenspiel gegen United.

Ich kann ja leider nicht, weil ich Sendung habe (lacht). Auch wenn Lothar Matthäus mir, als ich ihn kürzlich am Flughafen getroffen habe, versprochen hat, dass ich dieses Mal spielen würde. Ich hatte auch mit Ottmar Hitzfeld Kontakt. 20 Jahre ist es jetzt her, das Champions-League-Finale von 1999.

Helmer: So war es nach dem Champions-League-Finale 1999

Das Sie nach 1:0-Führung nach zwei Toren in der Nachspielzeit noch mit 1:2 gegen Manchester United verloren.

Für die Jungs auf dem Platz war es noch schlimmer als für mich, weil ich ja nicht gespielt habe. Mir tat es leid für die Mannschaft und den Verein. Als die Ecke zum 1:2 reinflog, habe ich immer noch gedacht, es wäre nur die Wiederholung vom 1:1. Ich war völlig paralysiert und in einer Art Schockstarre. Nachher in der Kabine hat keiner was gesagt. Normal tritt man gegen irgendwas dagegen oder schreit rum. Wir haben in dem Moment alle aufgehört zu atmen, es war gespenstisch. Das sind Erinnerungen, die einen nicht loslassen.

Damit ging auch Ihre Zeit bei Bayern zu Ende. Hätten Sie sich einen anderen Abschluss gewünscht?

Ottmar Hitzfeld hat mich nach meiner Geste in seine Richtung nach dem Champions-League-Finale ja dann suspendiert. In einem persönlichen Gespräch, was ich an ihm immer sehr geschätzt habe, hat er mir dann gesagt, dass er mich eigentlich im Pokalfinale spielen lassen wollte. Und dass dies jetzt natürlich nicht mehr ginge. Ich durfte dann noch das letzte Meisterschaftsspiel machen und die Schale nochmal entgegennehmen. Natürlich wünscht man sich das für alle, aber auch für mich selbst, im Rückblick etwas positiver.

Lesen Sie auch: Kann Neuer noch einmal unantastbar werden?