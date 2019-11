...Uli Hoeneß, der am 15. November nicht mehr als Präsident des FC Bayern kandidiert: "Man muss Uli würdigen. Er war über fast 50 Jahre eine Konstante und hat die Manager-Funktion im Fußball definiert. Dass der FC Bayern eine absolute Benchmark geworden ist, das populärste Aushängeschild von Bayern, ist ganz wesentlich das Verdienst von Uli Hoeneß. Was ihn auszeichnet, ist die Emotionalität, die heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Er ist mit Leidenschaft dabei und deshalb die Seele des Vereins. Ich habe mehrmals versucht, Uli umzustimmen. Aber diese Entscheidung ist gereift. Uli lässt ja nicht ganz los. Es ist eine gute Idee, dass er im Aufsichtsrat bleibt. Intern wird er sich mit seiner Erfahrung weiter einbringen, natürlich immer im Konsens mit seinem designierten Nachfolger Herbert Hainer." (Ein ausführliches Porträt zu Herbert Hainer finden Sie hier)