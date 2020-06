Hoeneß traut FC Bayern Champions-League-Sieg zu

Das gelte übrigens auch für die mögliche Fortsetzung der Champions League im Turnierformat im August. "Das ist ganz egal, ob Geisterturnier oder nicht: Wenn die Mannschaft so spielt wie in Leverkusen, wird sie dieses Jahr um jeden Titel mitspielen können." In Leverkusen hatte der FC Bayern am Samstag nach 0:1-Rückstand noch souverän mit 4:2 gewonnen.