Und heute?

Heute sind es Gott sei Dank viel weniger. Da frage ich mich, warum wir nicht in der Lage sein sollen, die Personalien festzustellen und zu überprüfen. Das muss doch möglich sein, ohne dass man die Leute in Quasi-Haft nimmt. Haftlager zu errichten, wäre auch heute noch falsch. Ich sage: Überprüfen und registrieren ja, denn wir brauchen Kontrolle darüber, wer ins Land kommt und wer wieder gehen muss. Aber präventiv erstmal alle in Haft nehmen, nein.

Hat sich die Debatte so weit nach rechts verschoben, dass die SPD heute auch bereit ist, Dinge mitzutragen, die vor zwei, drei Jahren undenkbar waren oder ist man stringent geblieben?

Wir haben ja eher objektiv eine Situation, dass sich die Lage gegenüber 2015 und 2016 dramatisch entspannt hat.

Die Rhetorik in der öffentlichen Auseinandersetzung aber nicht. Im Gegenteil.

Leider nicht. Aber hier geht es ja nicht mehr um die Sache. Herr Seehofer wollte Revanche an Frau Merkel nehmen. Und in der Union gab es Stimmen, die jetzt unter der Überschrift "Merkel muss weg" irgendeinen Anlass gesucht haben.

"Das Dreieck Söder-Dobrindt-Seehofer hat sich verrannt"

Sie kennen Horst Seehofer lange. Konnten Sie in seinem Vorgehen der letzten Tage eine Strategie erkennen oder ist das eigentlich alles gar nicht mehr nachvollziehbar?

Die Strategie war, an diesem Beispiel Geschichtsbücher korrigieren zu wollen – und zu zeigen, dass Frau Merkel in der Flüchtlingspolitik unrecht gehabt habe. Die dachten, sie könnten die Kanzlerin loswerden. Ich habe das von Anfang an für einen Riesenfehler gehalten. Und die Umfragen zeigen ja, dass die bayerische Bevölkerung solche Chaosstrategien auch nicht schätzt. Eine harte Interessenvertretung der Bevölkerung versteht jeder, aber aus Parteitaktik eine Regierung stürzen: Das wollen auch die Bayern nicht. Von der Strategie profitiert nur die AfD.

Glauben Sie, die SPD kann von dem Gewirr auch auf eine Weise profitieren? Was raten Sie den bayerischen Genossen?

Die bayerischen Sozialdemokraten führen einen bayerischen Landtagswahlkampf, Herr Seehofer einen Rachefeldzug gegen Frau Merkel. Die beiden Dinge haben relativ wenig miteinander zu tun. Das Dreieck Söder-Dobrindt-Seehofer hat sich verrannt. Die Hoffnung Seehofers war, nach der nächsten Landtagswahl noch eine Überlebenschance zu haben. Jetzt weiß er, dass er die nicht mehr hat.

Sie sind sicher, dass er im Herbst weg ist?

Ich bin sicher, dass die CSU die absolute Mehrheit nicht gewinnt. Und dann wird es in der CSU eine ganz neue Debatte geben.

