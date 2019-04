Wie wichtig ist beim BVB Axel Witsel im Mittelfeld?

Er war auf jeden Fall ein sehr guter Einkauf. Witsel und Thomas Delaney sind im zentralen Mittelfeld ganz wichtig. Denn gerade im Abwehrbereich ist Dortmund anfällig, da gibt es keine Topspieler. Jetzt sind auch noch Achraf Hakimi und Abdou Diallo verletzt. Was für Dortmund spricht, ist das Durchschnittsalter und dass sich diese Spieler noch entwickeln können.

Köhler: Javi Martínez kann der Schlüssel sein

Wen sehen Sie bei Bayern in der Innenverteidigung am stabilsten: Niklas Süle, Mats Hummels oder Jérôme Boateng?

Der stabilste von allen ist im Moment Süle. Boateng und Hummels sind schon ein paar Jahre älter geworden, sie gehören für mich aber nicht zum alten Eisen. Jeder Spieler durchlebt mal Schwächephasen in seiner Karriere. Boateng und Hummels können noch immer auf einem hohen Level spielen. Für Samstag erwarte ich, dass Süle gesetzt ist und von einem der Weltmeister unterstützt wird.

Was halten Sie eigentlich von Lucas Hernández, den die Bayern für 80 Millionen Euro verpflichtet haben?

Er ist Weltmeister geworden mit Frankreich, bei Atlético Madrid hat er aufgrund seiner Verletzung leider lange nicht gespielt. Ein hochinteressanter Spieler, der sich in Deutschland aber auch erst mal beweisen muss. Da haben sich schon andere Spieler schwergetan.

Erwarten Sie, dass für Hummels oder Boateng am Saisonende bei Bayern Schluss ist?

Das ist gut möglich. Beide haben natürlich noch Verträge. Die Frage ist auch, welche Alternativen Boateng und Hummels haben.

Auf welchen Bayern-Spieler kommt es gegen Dortmund besonders an?

Javi Martínez hat in diesen großen Spielen oft bewiesen, dass er der Abfangjäger im Mittelfeld sein kann. Er und Hummels waren im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Liverpool wirklich sehr, sehr gut. Die können ein Brett raushauen, einen super Tag haben. Das gilt bei Dortmund aber auch für Reus, Mario Götze und Paco Alcácer. Es wird ein enges Duell.

Robert Lewandowski wird oft vorgeworfen, dass er in den großen Spielen nicht überzeugt.

Zumindest in der Bundesliga stimmt das nicht, da hat Lewandowski überragende Jahre hinter sich. Er gehört immer zu den Top-3-Torjägern mit seiner Qualität. Aber Bayern hat ihn natürlich nicht nur geholt, um deutscher Meister oder Pokalsieger zu werden. Man will den großen Wurf in der Champions League landen, das hat in dieser Saison leider wieder nicht geklappt. Lewy ist ein besonderer Stürmer. Dass er in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinem Abschied kokettiert hat, hat mir allerdings nicht gefallen.

Muss Niko Kovac Meister werden, um mit Ruhe in die neue Saison gehen zu können?

Ich glaube schon. Der Anspruch bei Bayern ist, die Nummer eins in Deutschland zu sein. Daran wird auch Kovac gemessen.

