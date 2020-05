Am Donnerstag legte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nach – und deutete an, dass der 35-Jährige auch in der kommenden Saison für den TSV stürmen wird. "Ich orientiere mich an Inhalten und Fakten. Mölders hat jetzt 23 Scorerpunkte erzielt, ist Zweiter in der Scorerliste. Da erübrigt sich jedes weitere Wort in dieser Diskussion", sagte Gorenzel und ergänzte vielsagend: "Die Ehe von 1860 und Sascha Mölders wird sicherlich noch länger dauern, das ist jedenfalls unser Ziel."