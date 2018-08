Am Montag wurde der mittlerweile 34-Jährige für seine herausragende Karriere mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet, am Abend gab es sogar noch die Einführung in die Hall of Fame der Bayern. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge würdigte vor dem offiziellen Abschiedsspiel von Schweinsteiger mit seinem aktuellen Verein Chicago Fire am Dienstag (20.30 Uhr/RTL) in der Münchner Arena gegen den FC Bayern dessen Verdienste für den Rekordmeister. "Er hat alles gewonnen, was die Fußballwelt zu bieten hat. Und er ist bei den Leuten einfach beliebt. Er war immer Mister Bayern", sagte Rummenigge. Präsident Uli Hoeneß sagte: "Wenn man ihn gebraucht hat auf dem Platz, war er da."