Richtig angespannt dürfte das Verhältnis werden, falls Löw auch Kapitän Manuel Neuer entmachtet und auf Marc-André ter Stegen im Tor setzt. DFB-Präsident Reinhard Grindel kündigte nun immerhin an, dass das verbannte Trio "in einer angemessenen Form" verabschiedet werden soll. Bierhoff bestätigte diesen Plan. Die Rückennummern von Müller (13, geht an Lukas Klostermann), Hummels (5, an Jonathan Tah) und Boateng (17, Niklas Stark) sind übrigens schon wieder vergeben.

Rummenigge: Schlechte Nachwuchsföderung in Deutschland

Thema Nachwuchsförderung: Wer ist verantwortlich dafür, dass der deutsche Fußball derzeit so wenige Toptalente hervorbringt? Laut Rummenigge vor allem der DFB. Die Engländer etwa seien davongezogen, so Rummenigge, die "haben eine bessere Ausbildung als wir bei Spielern im Alter von zehn bis 18 Jahren". In Deutschland sei "immer das Kollektiv gefördert" worden, erklärte Rummenigge weiter, "nicht der individuelle Spieler. Das war die falsche Entscheidung des DFB. Das gilt es jetzt schnell zu korrigieren."

Klub-WM statt Confed Cup

Thema Klub-WM: DFB-Präsident Reinhard Grindel ist noch zurückhaltend, wenn es um eine Aufstockung des Turniers auf 24 Teams geht. Die Bayern nicht. Rummenigge sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", er "verstehe die Fifa, dass dieser Wettbewerb jetzt reformiert werden soll". Gleichzeitig stellte er klar, dass die erwarteten Solidaritätszahlungen aus dem Turnier in Millionenhöhe an die Ligen und Klubs gehen sollten – und nicht an die Nationalverbände.

Auch Hoeneß äußerte sich positiv: "Die Klub-WM alle vier Jahre mit tollen Mannschaften statt Confederations Cup – wunderbar. Hoffentlich schon 2021. Her damit, schnell!"

