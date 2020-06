"Es ist unglaublich traurig" Prinz Charles vermisst seine Enkelkinder

Prinz Charles (71) fällt es schwer, während der Corona-Pandemie seine nächsten Verwandten nicht sehen zu können. In einem Interview mit Sky News sagte der britische Thronfolger, er sei "unglaublich traurig" darüber, seit Monaten von seiner Familie getrennt zu sein. Es sei einfach nicht dasselbe, sie nur über Videocalls oder Facetime zu sehen. "Man will Leute einfach mal wieder umarmen", so Charles.