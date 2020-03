München - Das Wichtigste vorab: Der befürchtete Abbruch in Spiel eins nach der Skandalpartie am Samstag in Hoffenheim ist beim DFB-Pokal-Viertelfinale des FC Bayern beim FC Schalke 04 ausgeblieben. Die Münchner, die nun seit 33 Auswärtsspielen im Pokal ungeschlagen sind, zogen mit einem 1:0-Sieg ins Halbfinale ein.