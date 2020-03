15.15 Uhr: Auch nach dem Spiel wird es für den Rekordmeister spannend, um 18 Uhr wird im deutschen Fußballmuseum in Dortmund der Halbfinal-Gegner des FC Bayern im DFB-Pokal ausgelost (hier geht’s zum Liveticker).

15.06 Uhr: Jetzt zum Sportlichen: Der FC Bayern kann heute den Vorsprung in der Bundesliga ausbauen. Derzeit liegen die Münchner ein Punkt vor den Dortmundern, die gestern das Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach gewonnen haben. Augsburg belegt aktuell Rang 14.

14.57 Uhr: Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Bayern Ultras heute verhalten. Auch an diesem Wochenende gab es wieder Ultra-Proteste in den Stadien. Die Drittliga-Partie des Lokalrivalen TSV 1860 bei Carl Zeiss Jena musste sogar zeitweise unterbrochen werden. Im Jena-Block, in dem sich auch zahlreiche Anhänger des befreundeten FC Bayern befanden, wurden Banner mit beleidigenden Worten gegen Dietmar Hopp gezeigt.

14.49 Uhr: Nach den Schmähplakaten gegen Dietmar Hopp am vergangenen Wochenende, wollen die Münchner ein Zeichen setzen und gegen die Fuggerstädter auf die üblichen Werbemaßnahmen der Sponsoren auf den LED-Banden verzichten und dafür zentrale Botschaften wie Toleranz, Respekt, Vielfalt und Fairplay gemeinsam mit den Werbepartnern präsentieren.

14.38 Uhr: Der Rekordmeister wird heute in besonderen Trikots auflaufen: Anlässlich des 120-jährigen Klubbestehens wurde ein Retro-Jersey in Anlehnung an die erste Meisterschaftssaison des FC Bayern 1931/32 gestaltet.

14.33 Uhr: Im Vergleich zum 1:0-Sieg auf Schalke, steht auch der wiedergenesene Boateng in der Startelf, dafür muss Tolisso aus Anfangsformation weichen.

14.26 Uhr: Und die Aufstellung ist da! Zirkzee darf wieder in der Sturmspitze ran! Goretzka sitzt nur auf der Bank.

14.14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Die Bayern empfangen heute den FC Augsburg im bayerischen Derby – wir berichten live aus der Allianz Arena.

FC Bayern im bayerischen Derby gegen FC Augsburg

Nach dem knappen, aber dennoch souveränen 1:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg wollen die Münchner die Spitzenposition in der Liga weiter verteidigen. Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der am Samstag im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen konnte, einen Punkt.

Gegner Augsburg, der als Tabellenvierzehnter nur noch sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang hat, wartet hingegen seit vier Spielen auf einen Sieg.

Lesen Sie hier: Oliver Kahn mahnt - "Dürfen uns keine Ausrutscher erlauben"