Sechzigs Geldgeber glaube auch noch daran, dass der TSV vielleicht doch noch in die Aufstiegsrelegation gegen den 1. FC Nürnberg (7. und 11. Juli) einziehen könne. "Am Samstag könnten wir diese tolle Saison noch vergolden, in dem wir noch auf den Relegationsplatz springen." Ismaik habe selbst "immer wieder betont", dass man bei 1860 "den Glauben nicht verlieren" dürfe: "an uns, aber auch an diese wunderbare Fußballmarke 1860 München."