Schon nach dem Sieg in der ersten Runde des DFB Pokals am Montagabend bei Energie Cottbus (3:1) drückten einige Spieler ihre Freude über den sich zu diesem Zeitpunkt noch anbahnenden Transfer aus. "Er ist ein Spieler, der die Bundesliga sehr gut kennt, der flexibel ist in der Offensive", meinte beispielsweise Kapitän Manuel Neuer. David Alaba sieht es ähnlich. "Er ist ein Spieler, der Erfahrung mitbringt", betonte der Abwehrspieler. Auch er lobte die Qualitäten von Perisic in der Offensive und speziell im Kopfballspiel. Perisic habe in der Nationalmannschaft Kroatiens, mit der er vor gut einem Jahr Vizeweltmeister geworden war, und auch in seinen bisherigen Vereinen sein Potenzial gezeigt, sagte Alaba.