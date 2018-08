Die Einsatzchancen für Mai stehen nicht schlecht

Sportdirektor Hasan Salihamidzic zeigte sich zum Ende des Trainingslagers zufrieden mit dem Eifer seiner Talente. "Die Jungen haben einen sehr guten Job gemacht. Wir sind da auf dem richtigen Weg, den wollen wir weiter gehen", so "Brazzo", der den Youngsters durchaus Hoffnungen auf Einsätze im Profibereich machte. "Es liegt an den Spielern selbst. Es werden sicher einige auch oben mittrainieren. Da müssen sie sich gut präsentieren, dann ist alles offen."

Für Mai stehen die Chancen, trotz der auf dem ersten Blick prominenten Besetzung in der Innenverteidigung, alles andere als schlecht. Sollte Jérôme Boateng die Bayern tatsächlich noch im August verlassen, würde für ihn wohl Niklas Süle in die Startelf rücken. Dadurch wäre die vermeintliche Rolle des Innenverteidiger-Back-Ups, welche dem Jung-Nationalspieler noch vor der letzten Saison zugeschrieben wurde, schließlich frei. In eben jener Rolle verbuchte Süle am Ende satte 42 Spiele, im Saisonfinale rückte er für den verletzten Jérôme Boateng in die erste Elf und stellte Mega-Star Cristiano Ronaldo im Champions-League-Halbfinale kalt.

Lars Lukas Mai saß beim Rückspiel gegen die Königlichen übrigens schon auf der Bank, während Boateng zuhause vor dem Fernseher zuschauen musste. Ob es nächstes Jahr wieder genauso läuft?