"Er redet Klartext" Das ist Til Schweigers Favorit für den CDU-Vorsitz

Til Schweiger (56, "Keinohrhasen") hat sich im Interview mit der "Bild am Sonntag" zur CDU-Personaldiskussion geäußert und erklärt, wen er für den Vorsitz am geeignetsten hält. "Friedrich Merz ist jemand, der Klartext redet. Wenn einer das Erstarken der AfD in den Griff kriegen kann, dann er!", erklärt Schweiger. Die Mehrheit der CDU-Mitglieder fände Merz laut Schweiger auch klasse. "Eigentlich müsste die CDU sagen: Das ist unser Mann! Ich sehe aber, dass versucht wird, ihn zu verhindern."