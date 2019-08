München/Vilshofen - Thomas Müller fürchtet trotz der neuen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld nicht um seinen Platz im Bayern-Team. "Wenn Philippe Coutinho verpflichtet wird, dann sind das ja ganz normale Schlagzeilen. Wir werden dann schon sehen, was in den nächsten Wochen alles passiert", erklärte Müller nach dem 13:1-Kantersieg im "Traumspiel" gegen eine Fanklubauswahl in Vilshofen.