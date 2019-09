London - Der Einsatz von Weltmeister Lucas Hernández im Champions-League-Spiel von Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist weiter offen. Der französische Nationalspieler musste am Montagabend auf das Abschlusstraining in London verzichten und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit im Hotel. "Da wollen wir abwarten, was uns dieser eine Tag noch bringt", sagte Trainer Niko Kovac über die Einsatzchancen des Neuzugangs.