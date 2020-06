Der TSV 1860 hat es vermurkst: Die Blauen verloren gestern Abend in einem hochspannenden, rassigen und teils wilden Drittliga-Derby gegen die Roten. Die dürfen sich damit auch in der Dritten Liga Nummer eins der Stadt nennen. "Wir sind richtig tief enttäuscht", sagte Trainer Michael Köllner. Nach der Führung durch den 15. Saisontreffer von Mölders (34.), besorgte Kwasi Okyere Wriedt unter den Augen von Profi-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich (45.). "Das war der Genickbruch", urteilte Dressel: "Das wären heute sehr wichtige drei Punkte gewesen, vor allem gegen Bayern."