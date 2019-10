Laut der "SportBild" ist auch ein Transfer im Winter eine Option. Der 23-Jährige wird wohl im Frühjahr wieder auf den Platz zurückkehren können. Über seinen Heilungsverlauf sind die Verantwortlichen der Münchner offenbar genau informiert. Da er in der laufenden Spielzeit noch nicht für Manchester City in der Champions League aufgelaufen ist, könnte er den Bayern in diesem Falle sogar in den K.O.-Spielen auf internationalem Parkett weiterhelfen.