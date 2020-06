Erdmann: "Ich will am Mittwoch einen Derbysieg holen"

Die Aufholjagd der kleinen Bayern bis an die Tabellenspitze könnte zwar einen Schönheitspreis gewinnen, aufstiegsberechtigt ist die Zweitvertretung der Roten jedoch nicht. Die Blauen dagegen wittern nach dem 2:1 am vergangenen Sonntag gegen den Halleschen FC nochmal Morgenluft. "So lange es rechnerisch noch möglich ist, lassen wir keine Luft ran", sagte Sechzigs Abwehr-Raubein Dennis Erdmann frech über seinen ungebrochenen Aufstiegsglauben: "Im Fußball ist schon viel passiert, die da vorne müssen erstmal punkten. Und wir müssen die letzten vier Spiele mit drei Derbys gewinnen." Die erdmannsche Aufstiegsrechnung geht so: Mit Derby-Dreiern hoch in Liga zwei.