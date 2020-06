Rechenspiele können Köllner aber erstmal gestohlen bleiben. "Die Saison wird sich nicht am 30. oder 31. Spieltag entscheiden. Ich hoffe, dass wir weiterhin die Unterstützung unserer Fans haben und dann schauen wir mal, wo wir am Schluss stehen." Die (Aufstiegs-)Hoffnungen des Trainers sehen so aus: "Wir wollen schauen, dass wir im Saisonfinish dabei sein können. Wenn wir das schaffen, sage ich: 'Respekt, das hätte am Anfang keiner gesagt!' Wir wollen so punkten, dass wir den Fuß in der Tür haben."